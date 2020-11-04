Музей археологии Чудова монастыря пополнил список достопримечательностей Кремля

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Музей археологии Чудова монастыря, построенный на месте демонтированного 14-го корпуса Кремля, абсолютно уникален, заявил ТАСС управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

"Созданный нашими специалистами музей уникален, не имеет аналогов на территории Российской Федерации и соответствует всем современным музейным нормам", - подчеркнул он.

В свою очередь заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов в беседе с ТАСС отметил, что новый музей - это настоящая летопись русской истории.

В среду музей посещает президент России Владимир Путин.

Проведенные работы

В мае 2018 года Управление делами президента РФ приступило к созданию музейного комплекса на базе обнаруженных остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела на территории Кремля. В августе 2019 года было получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации.

"Проектной документацией были предусмотрены и реализованы технологически сложные конструктивные решения по монтажу уникальной стеклянной платформы и несущих стеклянных балок для объемного показа выявленных во время раскопок артефактов остатков храма и историко-географического рельефа", - отметил управделами президента РФ.

Он обратил внимание, что в пространстве под стеклянной платформой создан особый температурно-влажностный режим для сохранности почвы раскопа и всех демонстрируемых экспонатов. Также для обеспечения конструктивной безопасности музея были выполнены работы по укреплению белокаменных фундаментов здания с использованием нестандартных технологических решений и специальных материалов с учетом максимального сохранения культурного слоя. "Работы на объекте проводились в подземном пространстве, стесненных условиях в рамках действующего предприятия под строгим контролем представителей Института археологии РАН", - подчеркнул Колпаков.

"Чтобы не допустить утраты культурного слоя, был предусмотрен непрерывный цикл выполнения работ по его укреплению, в связи с чем в условиях ограничений, вводившихся в Москве для борьбы с распространением коронавируса, работы на объекте не приостанавливались", - уточнил управляющий делами главы государства.

История музея

В начале 1930-х годов на месте разрушенных Чудова и Вознесенского монастырей, где в ХIV столетии были основаны центры религиозной жизни Московской Руси, и Малого Николаевского дворца, резиденции российских императоров, был построен 14-й административный корпус Кремля. В 2014 году Путин по предложению общественности принял решение о демонтаже корпуса. Тогда же начались масштабные археологические изыскания на различных участках Кремлевского холма.

Так, ученые исследовали участок между Ивановской площадью и Спасской башней, где были обнаружены части фундаментов Малого Николаевского дворца и церкви Благовещения Чудова монастыря. В мае 2016 года глава государства осмотрел археологические находки и поручил превратить эти объекты в два музейных "окна" на Ивановской площади. Тогда же было решено провести раскопки в подвалах 14-го корпуса, фундаменты которого, как оказалось, частично были сложены из строительных материалов XVI-XVIII веков, оставшихся в Кремле после сноса древних монастырей.

В подвалах бывшего административного здания была вскрыта площадь в 500 кв. м. Археологи обнаружили там культурные отложения и остатки построек XII - начала XIII веков, фрагменты монастырских построек XIV-XVI веков, памятники раннемосковского каменного зодчества. Была расчищена кладка из белокаменных блоков грубой тески, скрепленная известковым раствором, найдены терракотовые рельефы, надгробия монастырского некрополя.

Все находки было решено сделать объектами музейного показа. Поэтому в 2016 году Путин дал поручения о создании подземного музейного комплекса - Музея археологии Чудова монастыря. Поскольку вся территория Московского Кремля включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обо всех реставрационных и строительных работах был уведомлен Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Над концепцией, проектом и организацией выставочного подземного пространства работали исключительно отечественные дизайнеры музейных экспозиций и мультимедийные студии.

Экспонаты

Экспозиция нового музея основана, в первую очередь, на результатах археологических исследований, проводившихся на этой территории, и посвящена древнейшей истории Москвы и находившемуся здесь с 1365 года до 1929 года ансамблю Чудова монастыря. Выставочное пространство музея - это многослойный археологический раскоп, перекрытый стеклянной плитой (полом).

"Вы спускаетесь под землю и перед вами подземное помещение площадью 500 квадратных метров, которая была полностью исследована археологами. И раскоп, который археологи обмеряют, исследуют, потом он засыпается - здесь он оставлен как самостоятельный экспонат", - рассказал Баталов.

Часть экспонатов, составляющих экспозиционный маршрут (фрагменты построек, саркофаги), оставлена внутри раскопа, под стеклянным полом, другие экспонируются в витринах кругового обзора и в специальных витринах, вмонтированных в стены. "Это и следы железного века - следы огородов тех поселенцев, если можно так выразиться, которые жили на территории, где сейчас находится Архангельский собор. Дальше вы проходите и видите следы средневекового уже города, древнерусского города, который сгорел в 1238 году во время зимнего похода Батыя", - отметил Баталов.

Также экспонируются и другие предметы - стеклянные браслеты, замки. По словам Баталова, это не только украшения и бытовые предметы, но еще и игрушки. "Например, крохотный каменный кубик с отверстием, который использовался, вероятно, как мы используем сейчас волчок. И он мог служить для гадания, потому что на нем самые разные символические знаки. Там найдено потрясающее каменное яйцо с обозначением Креста Господня, то есть это первое пасхальное яйцо, которое мы видим на этой территории", - добавил собеседник агентства и отметил, что в найденных предметах "отражается вся летопись русской истории".

Портал в прошлое

Автором художественной концепции музея выступил заслуженный художник РФ, член Союза художников Александр Конов. Он рассказал ТАСС, что одним из самых зрелищных экспонатов стала реконструкция Северного портала собора Чудова монастыря - подлинные сохранившиеся камни размещены на стеклянном каркасе, имитирующем портал.

"Он является кульминацией экспозиционной. Собор был уничтожен, и от него осталась небольшая горстка камней, из которых можно было выбрать элементы для воссоздания или создания такой цитаты, такой детали - портал Чудова монастыря, который выполняет доминантную функцию и действительно является центральной экспозицией, вокруг которой происходит все основное музейно-экспозиционное действие", - поделился собеседник агентства.

Он добавил, что, конечно, этих осколков недостаточно, чтобы воссоздать портал в полной мере. "Но мы постарались его таким образом сделать, чтобы у посетителей создавалось ощущение дыхания истории, аутентичности, достоверности. Вот этот портал Чудова монастыря, тень монастыря - это трагедия не одного монастыря, это трагедия этого периода истории, множества монастырей. И здесь чувствуется вот эта горечь", - отметил художник и добавил, что этот портал можно назвать памятником всем разрушенным в тот период монастырям.

Войлочные бахилы и цифровой экскурсовод

Для организации подземного пространства потребовались нестандартные решения по сохранению самого раскопа, поэтому специалистами-геологами был найден особый состав для консервации почвы. А для сохранности стеклянной платформы и для удобства перемещения по ней туристам обязательно нужно будет надевать войлочные бахилы.

Предполагается исключительно групповое посещение музея составом не более 20 человек. При этом в нем не будет экскурсовода - посетителей по экспозиции проведет специально разработанная мультимедийная программа.

Помимо русского предусмотрены также китайский, английский, французский, немецкий, арабский и испанский языки для соответствующих групп. По словам Конова, очень важное значение имеет звуковое сопровождение экспозиции - для ее создания был привлечен композитор Петр Маланов.

"Мы пришли к выводу, что это должно быть не в формате каких-то телевизионных экранов, а именно проекция, которая создает продолжение дыхания вот этой глубины самого слоя нашей истории, нашего наследия. Эта мультимедийная схема содержит очень важные комментарии к пониманию истории. Мы попытались создать такую объемно пространственную инсталляцию, оживить пространство", - добавил Конов.

Он отметил, что пандемия и связанные с ней ограничения, конечно, усложнила работу над проектом. "Когда мы подошли непосредственно к реализации, это оказалось таким неожиданным барьером, к которому надо было привыкнуть. Но все позади. Возможно, будут какие-то корректировки и уточнения, сейчас, когда баланс всей композиции объединился в единое целое, дополнительные настройки и наладки", - добавил собеседник агентства.