На книжной ярмарке в Красноярске определили шорт-лист премии "Нос"

КРАСНОЯРСК, 4 ноября. /ТАСС/. Шорт-лист ежегодной литературной премии "Нос" ("Новая словесность") из десяти произведений определен в среду по итогам дебатов на XIV Красноярской ярмарке книжной культуры, которая в этом году проходит в режиме онлайн в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила ТАСС представитель Фонда Михаила Прохорова Елизавета Крохина.

"В шорт-лист премии этого года вошли Полина Барскова с "Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов", Алла Горбунова с книжкой "Конец света, моя любовь", Евгения Некрасова с "Сестромам. О тех, кто будет маяться", Виталий Терлецкий - "Собакистан", Микита Франко - "Дни нашей жизни", Андрей Гоголев - "Свидетельство", Рагим Джафаров - "Сато", Алексей Дьячков - "Хани, БАМ", Мария Бурас - "Истина существует. Жизнь Андрея Зализняка в рассказах ее участников", Шамшад Абдулаев с книгой "Другой юг", - сообщила Крохина.

Финальные дебаты и торжественная церемония награждения пройдут в Москве в начале 2021 года.

Литературная премия "Нос" была учреждена Фондом Михаила Прохорова в 2009 году, в год празднования 200-летия со дня рождения Николая Гоголя, как открытая дискуссионная площадка по выявлению актуальных трендов в современной российской литературе. Шорт-лист, а также лауреаты премии выбираются в ходе открытых дебатов между жюри и экспертным сообществом.

Красноярская ярмарка книжной культуры ежегодно проводится в Красноярске с 2007 года. В этом году она проходит с 4 по 5 ноября.