В Японии начинаются гастроли Венского оркестра с участием Гергиева и Мацуева

ТОКИО, 5 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Гастроли Венского филармонического оркестра с участием дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева начинаются в четверг в юго-западном японском городе Китакюсю.

"То, что происходит, это беспрецедентное событие в мире классической музыки. Этот тур был запланирован очень давно, мы должны были посетить Китай, Южную Корею, Тайвань и Японию, однако он был перенесен из-за пандемии. Мы, безусловно, будем вспоминать этот тур по Японии, может, даже я напишу о нем в своих мемуарах", - рассказал Мацуев в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону.

По его словам, в Японии для обеспечения безопасности артистов в связи с пандемией коронавируса приняты серьезные меры безопасности. "Я уверен, что японцы смогут сделать все необходимое на 150%. Условием нашей поездки был прилет заранее в Вену, где мы провели сутки в отеле после проведения тестирования. Потом по прилете также был сделан еще один тест. Все музыканты здоровы", - добавил он.

Мацуев также рассказал, что концертные залы во время гастролей будут переполнены. "Мы держим кулачки, чтобы все прошло хорошо. Музыка спасет всех. Я очень благодарен всем, кто смог организовать эти гастроли и жду выступлений на сцене вместе с Венским оркестром и моим другом маэстро Валерием Гергиевым", - заключил он.

Гастроли продлятся с 5 по 14 ноября. Для их проведения правительство Японии выдало особое разрешение на въезд по личной просьбе канцлера Австрии Себастьяна Курца. Гастроли будут проходить в условиях беспрецедентных мер безопасности, музыкантам запрещено в свободное от концертов время выходить из номеров отеля, для них будут организованы специальные трансферы между городами на скоростных поездах и автобусах.

Оркестр выступит в городах Китакюсю, Осака, Кавасаки и Токио (с 9 ноября). Программа выступлений включает в себя концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.