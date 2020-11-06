Фестиваль "Золотая маска" откроется в Санкт-Петербурге спектаклем "Антигона"

ТАСС, 6 ноября. Театральный фестиваль "Золотая маска", который пройдет в десятый раз в Санкт-Петербурге с 6 по 28 ноября, представит три спектакля российских режиссеров и откроется показом постановки художественного руководителя Воронежского Камерного театра Михаила Бычкова. Об этом сообщила в пятницу генеральный директор фестиваля Мария Ревякина.

"Мы открываемся 6 ноября, сегодня, на сцене Каменноостровского театра (Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова) спектаклем "Антигона". Это спектакль-номинант "Золотой маски" прошлого года. Исполнитель главной роли Камиль Тукаев - лауреат премии за лучшую мужскую роль", - сказала Ревякина, выступая в петербургском пресс-центре ТАСС.

По ее словам, жители Санкт-Петербурга увидят еще два спектакля. Показы постановки "Дети солнца" в режиссуре Тимофея Кулябина состоятся 17-18 ноября на сцене театра "Балтийский дом", 27-28 ноября на сцене Большого Драматического театра им. Г.А. Товстоногова будет показан спектакль "Сережа" Дмитрия Крымова. Ревякина уточнила, что эти два спектакля - номинанты "Золотой маски" этого года.

Худрук Воронежского Камерного театра Михаил Бычков поделился, что для того, чтобы выступить на фестивале "Золотая маска", театр приостановил показ своих спектаклей на два дня. По его мнению, Каменноостровский театр в Санкт-Петербурге, на сцене которого будет показана "Антигона", "очень подходит для спектакля". "Со вчерашнего дня мы готовимся. Вечером с волнением ждем публику: конечно, с одной стороны, спектакль живет достаточно успешно уже довольно продолжительное время, с другой стороны, каждый раз это что-то новое", - сказал он.

Художественный руководитель Новосибирского театра "Красный факел" Тимофей Кулябин отметил, что в пьесе Максима Горького "Дети солнца" герои - представители интеллигенции, живущие на сломе эпох - смене XIX и XX веков. "Действие было перенесено ровно на один век вперед - события происходят в новогоднюю ночь с 1999-го на 2000 год. А герои перекочевали из русской усадьбы, стали педагогами и учеными в Стэнфордском университете в США", - уточнил режиссер.

Кулябин рассказал, что репетиции спектакля на первом этапе проходили в настоящем общежитии. "Мы сняли две комнаты, обставили их так, как они обставлены в Стенфордском университете, - по видео, по картинкам. Артисты жили в этих комнатах, играли сцены", - отметил он. Только на финальном этапе репетиционный процесс переместился в декорации. "Вот такой интересный был опыт: он нужен был для того, чтобы добиться от актеров подлинности в существовании и исключить всяческую фальшь", - добавил режиссер.

О "Золотой маске"

Фестивали "Золотой маски" проводятся в городах России с 2000 года. В их афише - спектакли-номинанты и лауреаты премии, постановки, заслужившие высокую оценку экспертов и широкой публики, прославленные театры. Проведение программы поддержано министерством культуры РФ, региональными органами власти. За 20 лет состоялось более 130 проектов в 46 городах - от Архангельска до Южно-Сахалинска.