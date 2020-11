Джонни Депп отказался от роли в новом фильме после проигрыша в суде дела о клевете

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Актер Джонни Депп решил отказаться от роли в фильме "Фантастические твари и где они обитают - 3" (Fantastic Beasts and Where to Find Them 3) после того, как на текущей неделе Высокий суд Лондона отклонил его иск о клевете против британской газеты The Sun, которая утверждала, что артист избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.

"В свете недавних событий я бы хотел сделать следующее короткое заявление. Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех, кто дарил мне поддержку и был мне предан. Я был тронут многочисленными словами любви и заботы, особенно в последние дни. Во-вторых, я хочу, чтобы вы знали, что меня попросили отказаться от роли Грин-де-Вальда в серии фильмов "Фантастические твари", и я уважаю эту просьбу и соглашаюсь пойти на это", - написал Депп в пятницу в Instagram.

В то же время он заявил, что "невероятное решение суда в Великобритании" не скажется на его стремлении "бороться за правду". "Я подтверждаю, что буду подавать апелляцию. Мои намерения по-прежнему тверды, я попытаюсь доказать, что сделанные в мой адрес заявления не имеют ничего общего с действительностью", - подчеркнул Депп, указав, что данное обращение к поклонникам было составлено им в Лондоне.

О ходе процесса в лондонском суде

Депп подал в суд на издательский дом News Group Publishers, выпускающий таблоид The Sun, и журналиста этой газеты Дэна Вуттона из-за опубликованной в 2018 году статьи, в которой говорилось о том, что артист совершал многочисленные акты физического насилия в отношении Херд.

Во время слушаний, проходивших летом этого года в Лондоне, в суде присутствовали как 57-летний Депп, так и 34-летняя Херд. Они приходили на заседания раздельно, чтобы не столкнуться друг с другом и не спровоцировать скандал. Весь судебный процесс сопровождался взаимными обвинениями сторон.

Пара познакомилась около 10 лет назад на съемках фильма "Ромовый дневник" (The Rum Diary, 2010), а в феврале 2015 года актеры поженились. Однако всего спустя 15 месяцев Херд подала на развод, обвинив Деппа в физическом насилии во время их отношений. Тогда актриса сообщила, что Депп якобы кинул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Актер категорически это опровергает.

Депп и "Фантастические твари"

Первый фильм из цикла "Фантастические твари", действие которого происходит за 65 лет до событий, описанных в книгах английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, вышел на экраны в 2016 году. Депп исполнил в этой картине роль темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. В 2018 году зрители увидели вторую часть этой саги под названием "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindewald). Ранее предполагалось, что третья часть появится в широком прокате в 2021 году.

За свою карьеру Депп трижды был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль": в 2004 году за фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), в 2005 году за картину "Волшебная страна" (Finding Neverland) и в 2008 году за ленту "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит- стрит" (Sweeney Todd: The Demon Barber of the Fleet Street). Всего за свою карьеру он получил более 65 кинотрофеев.