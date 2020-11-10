Церемония вручения "Золотой маски" 2020 года пройдет онлайн

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Церемония награждения Российской национальной театральной премией "Золотая маска", которая станет 26-й по счету, состоится во вторник в Москве и впервые в истории награды пройдет в режиме онлайн. Прямая трансляция начнется в 12:00 мск на портале "Рамблер" и будет вестись со сцены Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

"Конкурсная программа XXVI фестиваля "Золотая маска" открылась весной 2020 года, но была прервана глобальным эпидемиологическим кризисом, вызванным распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Показы спектаклей возобновились лишь осенью с открытием театральных площадок в городах России. Несмотря на все трудности, фестиваль собрал в своей конкурсной афише более 70 значимых постановок прошедшего сезона, провел ряд важных внеконкурсных программ, инициировал серию трансляций спектаклей - номинантов в кино и онлайн, все это время оставаясь в центре внимания театрального сообщества и зрителей", - отметила представитель пресс-службы "Золотой маски".

"Учитывая резкое увеличение числа заболевших вирусом COVID-19 в последнее время и желая предотвратить дополнительные риски для здоровья коллег, партнеров, друзей, приглашенных на церемонию, учредитель премии Союз театральных деятелей РФ совместно с дирекцией "Золотой маски" принял непростое решение о переводе вручения премии в онлайн-формат", - сказала она. "Сегодня, 10 ноября, прямая трансляция XXVI торжественной церемонии вручения Российской национальной театральной премии начнется в 12:00 по московскому времени на портале "Рамблер" и будет вестись со сцены Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, где участники церемонии, ее ведущие и председатели жюри объявят имена лауреатов главной театральной награды России", - сообщила представитель пресс-службы "Золотой маски".

Она пояснила, что непосредственные герои церемонии - номинанты премии - остаются в театрах или дома по всей стране и будут следить за ходом церемонии онлайн. "Лауреаты узнают о присуждении им премии одновременно со зрителями. Благодаря прямым включениям в трансляции мы сможем увидеть их первые и самые яркие эмоции", - подчеркнула собеседница агентства. Она добавила, что в проведении столь масштабного мероприятия в новом формате партнерами "Золотой маски" стали "Сбер" и портал "Рамблер".

В онлайн-трансляции церемонии примут участие президент фестиваля "Золотая маска" Игорь Костолевский, генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, председатель жюри музыкального театра музыкальный критик Юлия Бедерова и председатель жюри драматического театра и театра кукол режиссер Марина Брусникина. Ведущими церемонии выступят артисты Дарья Мороз и Сергей Епишев, проинформировали в пресс-службе "Золотой маски".

О премии

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.