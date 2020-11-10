Гран-при XIV Большого фестиваля мультфильмов получил проект "Хозяйка медной горы"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Гран-при XIV Большого фестиваля мультфильмов удостоена работа Дмитрия Геллера "Хозяйка медной горы". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры РФ.

В этом году часть показов состоялась в кинотеатрах столицы, а часть прошла онлайн. Помимо того, что изменился формат и география события, в рамках фестиваля появился конкурс, в программу которого попали студенческие работы, фильмы мастеров, снятые как на студиях, так и самостоятельно, социальные ролики и музыкальные клипы.

"Гран-при за лучший короткометражный фильм - "Хозяйка медной горы", режиссер Дмитрий Геллер, - сказали в пресс-службе. - Приз за лучший студенческий фильм - "Селезень, веревочка и желудь", режиссер Алина Титоренко". Специальный приз жюри за открытие новых территорий в детском кино завоевал мультфильм "Уточка и кенгуру" Лизы Скворцовой, Спецприз за удивительное отражение ускользающего времени - у режиссера Светланы Филипповой ("Ба").

Большой фестиваль мультфильмов впервые проходил в смешанном формате - онлайн и офлайн - с 29 октября по 9 ноября. Смотр проходит в России с 2007 года, он знакомит зрителей с лучшими образцами российской и зарубежной анимации. Традиционно его итоги подводили путем зрительского голосования, но в этом году организаторы впервые учредили конкурсную программу, которую оценивали профессионалы анимационного искусства.

Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ, его программными директорами являются Дина Годер и Мария Терещенко. Стратегическим партнером выступает благотворительный фонд Михаила Прохорова.