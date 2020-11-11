Эрмитаж открыл для посетителей международную выставку археологических древностей Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Выставка археологических древностей эпохи железного века, созданная совместно с музеями Германии, открылась в среду в Государственном Эрмитаже. Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, выставка будет действовать в Петербурге до 28 февраля 2021 года, а в апреле переедет в Государственный исторический музей в Москве.

"С 11 ноября 2020 года в Государственном Эрмитаже начинает работу выставка "Железный век. Европа без границ". Это масштабный международный научный и выставочный проект, ставший очередным шагом в области сотрудничества между музеями России и Германии. В Манеже Малого Эрмитажа представлено более 1 600 экспонатов из археологических собраний Государственного Эрмитажа, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им А. С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина). Выставка уникальна по широте представленного на ней материала", - говорится в сообщении пресс-службы.

В экспозиции собраны предметы, представляющие железный век в Италии, гальштатскую и кельтскую культуры, сокровища скифских степных курганов, античные памятники, известные клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа и культур лесной полосы Восточной Европы.

Археологический материал помогает создать представление о культуре, хозяйстве, повседневной и парадной жизни европейцев в эпоху железного века. Экспозиция организована по хронологическому и географическому принципам, включает несколько тематических разделов, соответствующих археологическим культурам, сложившимся на широкой территории от Атлантического океана на западе до Уральских гор на востоке. Представленные памятники распределены по региональным группам культур и археологическим комплексам, среди которых - могильники, поселения, клады, случайные находки.

Как отметили в пресс-службе, экспозиция включает большое количество экспонатов, относящихся к так называем "перемещенным коллекциям", вывезенным на территорию СССР как трофейное искусство. "Из-за своего статуса они долгое время оставались недоступными для изучения, тем ценнее, что на фоне идущих до сих пор споров о принадлежности этих археологических коллекций, их совместный показ на выставке демонстрирует возможность слаженной и дружеской работы музейных сотрудников России и Германии", - отметили представители музея.