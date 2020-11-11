В повторный кинопрокат 26 ноября выйдет отреставрированный фильм "Курьер"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Отреставрированная кинокартина "Курьер" выйдет повторно в российский прокат 26 ноября. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

"Благодаря труду реставраторов 26 ноября в повторный российский прокат выходит - отреставрированная версия фильма "Курьер" режиссера Карена Шахназарова", - сказали в пресс-службе.

В рамках повторного проката запланированы специальные показы, которые пройдут в Москве 12 ноября в кинотеатре "Октябрь" и 23 ноября в кинотеатре "Аврора" в Санкт-Петербурге.

"Мне кажется, что "Курьер" - это такое вневременное кино. "Курьер" сегодня - то же самое, что "Курьер" вчера, - цитирует пресс-служба Шахназарова. - Тема противостояния молодого человека миру взрослых близка молодежи вне зависимости от года в календаре. Я буду рад снова увидеть фильм как на большом экране, так и на экране телевизора".

Зрители киноканала "Мосфильм. Золотая коллекция" смогут первыми на российском телевидении увидеть премьеру фильма в новогодние праздники, уточнили в пресс-службе.

Фильм вышел в 1986 году. События разворачиваются в Москве во времена перестройки. В центре сюжета - герой Иван, который только что окончил школу, но поступить в институт не смог - провалился на экзаменах. Он устраивается на должность курьера в журнале "Вопросы познания". Выполняя очередное поручение по работе, он привозит рукопись профессору Кузнецову, где знакомится с его дочерью Катей.