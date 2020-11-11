Первая в России персональная выставка художницы Ли Бул открылась в Манеже Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Масштабный выставочный проект "Утопия Спасенная" современной корейской художницы Ли Бул, чьи работы получили широкое мировое признание, открылся в среду в Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Отдельным акцентом экспозиции является визуализация творческого "диалога" между художницей и представителями русского авангарда, среди которых - Казимир Малевич, Александр Родченко и Константин Циолковский.

"Первая в России персональная выставка "Утопия Спасенная" легендарной южнокорейской художницы Ли Бул имеет особое значение для российско-корейского культурного сотрудничества. Ее творчество оказало значительное влияние не только на художественные процессы в Азии, но и на развитие современного искусства во всем мире. Ли Бул вдохновлялась работами Казимира Малевича и других русских мастеров, а также основоположника современной космонавтики Константина Циолковского", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении к гостям.

Проект организован Манежем совместно с Фондом биеннале в Кванджу и является важной частью программы Года культурных обменов между РФ и Республикой Корея, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Работа над выставкой шла около двух лет, причем художница лично участвовала во всех этапах ее создания: от разработки общей идеи и отбора материала до создания архитектурного решения экспозиции. В Манеже представлены ее произведения за последние 15 лет.

Впервые вместе с работами русских авангардистов

Сама Ли Бул также приняла участие в церемонии открытия, обратившись к ее гостям в Петербурге в прямом эфире по видеосвязи. "Мне очень жаль, что я не могу присутствовать на месте, и очень [надеюсь], что будет возможность посетить выставку до того, как она закроется", - сказала она, поблагодарив всех причастных к организации проекта.

"Это первый опыт экспонирования работ [Ли Бул] в одном помещении с русским авангардом, - сказала на открытии инициатор и руководитель проекта Анна Кирикова. - Очень интересно посмотреть на то, как корейская художница Ли Бул архивирует и систематизирует утопическую мысль эпохи модернизма, одними из ярчайших представителей которого были русские авангардисты, на ее такой немножко отстраненный восточный взгляд, собственно говоря, на всю нашу симптоматику современной западной цивилизации". По мнению директора Манежа Павла Пригары, "внимательный зритель наверняка найдет для себя в этом проекте много интересных рефлексий".

В создание экспозиции свой вклад внесли Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева, Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, Мультимедиа Арт Музей (Москва), Центральный музей Вооруженных Сил РФ Министерства обороны РФ, Императорский фарфоровый завод и многие другие музеи и художественные институции.

Для широкой публики "Утопия Спасенная" в Манеже будет доступна с 13 ноября по 31 января. Партнерами проекта выступают Министерство культуры РФ, Российский фонд культуры, комитет по культуре Санкт-Петербурга, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, Министерство культуры, спорта и туризма Республики Корея, Корейский фонд международного культурного обмена (KOFICE).

Персональные выставки Ли Бул прошли в крупных музеях и центрах современного искусства в Нью-Йорке, Филадельфии, Сиднее, Торонто, Марселе, Берне, Токио, Сеуле, Лондоне и Берлине. Дважды художница принимала участие в Венецианской арт-биеннале (1999, 2019). Ее творчество считается "абсолютным ориентиром в современном искусстве Южной Кореи и Азии", отметили организаторы выставки в Манеже.