Гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов возглавит МАМТ

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Андрей Борисов, занимавший с 2019 года пост генерального директора Пермского театра опера и балета имени Чайковского, переходит на работу в Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ), где займет должность руководителя. Об этом в четверг журналистам сообщил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

"Директор Пермского театра оперы и балета Андрей Александрович Борисов получил предложение возглавить Московский академический театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. И он принял это предложение", - сказал он.

В начале ноября МАМТ объявил о смене руководства в связи с переходом генерального директора театра Антона Гетьмана на другую работу. В настоящее время его обязанности исполняет первый заместитель директора Андрей Черномуров.

По словам Борисова, решение ему далось нелегко, но он готов приступить к новым обязанностям 16 ноября. "Это решение мне далось нелегко. Это связано с тем, что для меня Пермский театр оперы и балета - это место силы, оно имеет особое значение. Я люблю это место. Кроме того, не завершены дела. Новое назначение я воспринимаю как оценку работы моей команды, которая сложилась в театре, это касается как худсовета, руководителей художественного подразделения театра, административного персонала. Мне нужно будет познакомиться повнимательнее с коллективом [МАМТ], с теми проблемами, которые есть у театра, несуетливо. Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко - это особый театр, это режиссерский театр, он так формировался, соответственно, нужно учитывать те традиции, которые в этом театре есть, нельзя по ним бить, разрушать", - сказал он..

Андрей Борисов был назначен генеральным директором Пермской оперы с сезона 2019/2020. До этого с 2017 года в качестве исполнительного директора управлял работой театра в период художественного руководства Теодора Курентзиса.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска", в том числе и на церемонии, прошедшей в минувший вторник. Балерина Полина Булдакова получила награду как лучшая исполнительница женской роли в спектакле "Баядерка", а Алексей Хорошев был признан лучшим художником по свету в музыкальном театре за балет "Шахерезада".