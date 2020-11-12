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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Лавров считает, что к восстановлению памятников культуры в Карабахе стоит привлечь ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость привлечь ЮНЕСКО к восстановлению памятников культуры в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в четверг в интервью российским и иностранным СМИ.

"Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливать и обеспечивать уважительное к ним отношение, будем привлекать Международный комитет Красного Креста, управление верховного комиссара [ООН] по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к своим очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь", - подчеркнул министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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