Лавров считает, что к восстановлению памятников культуры в Карабахе стоит привлечь ЮНЕСКО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров отметил необходимость привлечь ЮНЕСКО к восстановлению памятников культуры в Нагорном Карабахе. Об этом он сказал в четверг в интервью российским и иностранным СМИ.

"Мы, конечно же, будем привлекать ЮНЕСКО к тому, чтобы символы культурного наследия восстанавливать и обеспечивать уважительное к ним отношение, будем привлекать Международный комитет Красного Креста, управление верховного комиссара [ООН] по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к своим очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь", - подчеркнул министр.