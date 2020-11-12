Жюри международного этапа студенческого фестиваля ВГИК возглавит Ким Ки Дук

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук возглавит жюри второго этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК, который пройдет с 16 по 20 ноября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил генеральный продюсер смотра Федор Попов.

"Председателем жюри киноконкурса является в этом году Ким Ки Дук", - сказал Попов.

Призеров первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК назвали в конце октября. Обладательницей Гран-при российского этапа стала Атана Агрба, снявшая фильм "Я хочу тебе что-то сказать". Победители первого этапа фестиваля представят Россию на международном этапе, в котором примут участие молодые кинематографисты из 40 стран. Также в рамках смотра пройдут встречи, мастер-классы и другие мероприятия.

Параллельно с этим пройдет Международный театральный конкурс. По словам Попова, в нем будут участвовать десять театральных школ из России и других стран. Жюри возглавит актер Евгений Ткачук.

В этом году партнером фестиваля стала компания "МТС Медиа", которая профинансирует 10 повышенных стипендий для студентов разных направлений.

Организаторами фестиваля выступают ВГИК, продюсерский центр "ВГИК-Дебют", АНО "Творческая студия "Стелла", он проводится при поддержке Минкультуры РФ, Фонда президентских грантов, правительства Москвы, Национального фонда поддержки правообладателей.

О режиссере

Ким Ки Дук дебютировал в режиссуре с картиной "Крокодил" в 1996 году. Он неоднократно становился участником и призером международных кинофестивалей, на его счету "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля за фильм "Пустой дом", "Серебряный медведь" Берлинале за "Самаритянку", "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за фильм "Пьета". В 2019 году он возглавлял жюри Московского международного кинофестиваля.