Съемки нового проекта сериала "Друзья" запланировали на весну 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Съемки нового проекта культового американского сериала "Друзья" запланированы на март 2021 года. Об этом на своей странице в Twitter написал в четверг актер Мэттью Перри, сыгравший одну из главных ролей в комедии.

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта. Похоже, наступает насыщенный год, и мне это нравится", - говорится в публикации актера.

Как ожидается, комедия получит продолжение на стриминговой платформе HBO Max. О воссоединении состава сериала для съемок в новом проекте было объявлено 22 февраля. Режиссером и продюсером должен был стать Бен Уинстон. По данным журнала Variety, всем шести основным актерам причиталось как минимум по $2,5 млн за участие. Однако в мае запуск HBO Max состоялся без спецвыпуска. По данным журнала Hollywood Reporter, это было связано с переносом съемок из-за пандемии COVID-19. С тех пор начало работы над новым проектом было отложено несколько раз.

Комедийный сериал "Друзья", рассказывающий о жизни шестерых приятелей из Манхэттена, транслировался телекомпанией NBC с сентября 1994 года по май 2004 года. В общей сложности было снято 236 эпизодов. Сериал получил большое число наград, включая шесть премий "Эмми" и один "Золотой глобус". Главные роли в нем исполняют Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.