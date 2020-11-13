Музей-заповедник "Парк Монрепо" в Выборге отреставрируют к концу 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Реставрация музея-заповедника "Парк Монрепо" в Выборге, признанного объектом культурного наследия федерального значения, завершится в конце 2021 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время осмотра объекта реставрации.

"Мы надеемся, что реставрация в следующем году закончится. Это результат фактически десятилетней работы. Мы сталкивались с большим количеством вызовов при реставрации, находили неучтенные постройки, обнаруживали иную трассировку дорожек, чем было предусмотрено проектом. Все, что мы могли сохранить, сохранили очень бережно. Что касается парка, работы выполнены на 80%", - сказал Цой.

В парке вдоль берега Финского залива проведено берегоукрепление, отреставрированы четыре пирса, дамба и долина "Розенталь", обустроен "Висячий садик", создан топиарный сад, проработаны районы сада "Край света" и "Паульштайн", проложены инженерные сети. В административном корпусе с зимним садом воссоздан Дом садовника, ведутся работы по устройству оранжереи и воссозданию сруба Главного усадебного дома. В конце года будет представлен обновленный источник "Нарцисс" - в нем отлажена система подачи воды, ведется реставрация декоративных элементов.

Масштабная реставрация парка Монрепо началась с 2012 года - было проведено проектирование, подготовительные работы, археологические исследования. Непосредственно реставрационные работы велись с 2017 года.

Музей-заповедник "Парк Монрепо" - природный парк на берегу Выборгского залива. В нем находится окруженная лесным массивом усадьба XVIII-XIX веков, которая является памятником архитектуры. Парк внесен в реестр культурного наследия России и относится к объектам охраны федерального значения.