Санду сообщила, что участники саммита в Кишиневе обсудят вопросы безопасности и энергетики

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. В центре внимания участников саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, который пройдет 1-2 июня в Кишиневе, будут вопросы безопасности и сотрудничества в энергетике. Об этом заявила в среду президент Молдавии Майя Санду эфире телеканала TVR Moldova.

"Мы будем говорить о том, что можно сделать для Украины, что можно сделать для Молдавии. Поговорим о том, как укрепить отношения между нашими странами, чтобы все проблемы решать мирно. Обсудим кибербезопасность, потому что это проблема для многих стран", - сказала Санду. Она подчеркнула, что Молдавия заинтересована в привлечении инвестиций в области энергетики, чтобы снизить стоимость энергоресурсов, и власти смогли бы тратить бюджетные деньги не на компенсацию коммунальных тарифов для населения, а на другие нужды.

"Энергобезопасность также очень важна. Мы это ощутили на себе и обсудим, как ускорить переход к возобновляемой энергии, а также диверсификацию", - добавила Санду.

В Молдавии с лета прошлого года проходят акции протеста оппозиции, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и резким падением уровня жизни. В прошлом году уровень инфляции в Молдавии превысил 30%, тарифы на газ выросли в семь раз, электроэнергия подорожала втрое. Оппозиция обвиняет Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. Санду со своей стороны заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении лидеров оппозиции.