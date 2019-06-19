Титов: в уголовном деле владельца Optima Development Худояна есть корпоративный конфликт

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Корпоративный конфликт прослеживается в уголовном деле в отношении владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщил в среду ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы получили обращение от Альберта Худояна, приняли его к рассмотрению, будем проводить независимую экспертизу. Но уже на раннем этапе могу сказать, что мы усматриваем здесь совершенно явственный корпоративный конфликт. <...> Дело Худояна - очередной пример конфликта между предпринимателями по имущественным вопросам, который выливается в уголовное дело, потому что одна из сторон спора подала заявление в следственные органы. <...> И податель заявления в данном случае не позаботился даже о том, чтобы пройти арбитражные суды. То есть нет попытки решить вопрос в гражданском правовом поле, есть сразу обращение к силовикам. Причем через несколько лет после оспариваемого факта", - сказал он.

Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, он обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний. Следствие в рамках уголовного дела оценивает причиненный им ущерб в 2 млрд рублей. Вину бизнесмен не признает и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом компании "Оптима девелопмент", собственником которой он является. 15 июня Тверской суд отправил Худояна под домашний арест до 14 августа.

Ранее Худоян возглавлял компанию Optima, которая специализировалась на табачной продукции. Компания "Оптима девелопмент" реализует проекты в сегменте торговой, многофункциональной и жилой недвижимости, в настоящее время в ее управлении находятся более 230 тыс. кв. м недвижимости.