Я хочу взять льготный кредит на развитие своего бизнеса. Как мне это сделать?

Недостаток оборотных и инвестиционных средств – одна из основных проблем малого бизнеса, которая мешает предпринимателям развивать и масштабировать свое дело. В рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития разработало программу кредитования, которая призвана обеспечить малые компании заемными средствами по льготным условиям. Она была запущена в феврале этого года и рассчитана сроком на 5 лет до 2024 года. В 2019 году малому бизнесу планируется выдать 336 млрд рублей льготных кредитов, а затем более 1 трлн рублей ежегодно.