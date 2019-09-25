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Я хочу взять льготный кредит на развитие своего бизнеса. Как мне это сделать?

О том, как работает программа льготного кредитования предпринимателей, в материале ТАСС
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

Недостаток оборотных и инвестиционных средств – одна из основных проблем малого бизнеса, которая мешает предпринимателям развивать и масштабировать свое дело.  В рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития разработало программу кредитования, которая призвана обеспечить малые компании заемными средствами по льготным условиям. Она была запущена в феврале этого года и рассчитана сроком на 5 лет до 2024 года. В 2019 году малому бизнесу планируется выдать 336 млрд рублей льготных кредитов, а затем более 1 трлн рублей ежегодно.

Как работает программа?

1
  • Предприниматель получает кредит в любом из отделений 91 уполномоченного банка-участника программы. Конечная ставка не превышает 8,5%.
  • Так как кредитные продукты на рынке имеют ставку выше указанной, государство компенсирует банкам недополученную прибыль в размере 3,5% по кредитам для малого бизнеса и 3% - для сделок со средними компаниями.

Моя сфера бизнеса подходит под программу?

2

Сегодня государство выделяет приоритетные сферы малого и среднего бизнеса, которые несут особую социальную и экономическую значимость для общества и нуждаются в дополнительной поддержке со стороны властей:

  • Сельское хозяйство
  • Обрабатывающее производство
  • Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
  • Строительство;
  • Внутренний туризм;
  • Информация и связь;
  • Транспортировка и хранение;
  • Здравоохранение, образование, культура и спорт;
  • Бытовые услуги, в том числе переработка мусора во вторичное сырье;
  • Гостиничный, ресторанный бизнес и предприятия общественного питания;
  • Наука и техника;
  • Оптовая и розничная торговля;

Что в первую очередь будет учитывать банк при рассмотрении моей заявки?

3

 

  • Юридический статус компании: она должна быть зарегистрирована на территории России, подходить под параметры малого и среднего бизнеса, то есть ее выручка за год не должна превышать 2 млрд рублей, а штат – 250 человек, не находится в процессе банкротства.
  • Отсутствие налоговых задолженностей и задолженностей перед персоналом по оплате труда, а также просрочек по ранее взятым кредитам, займам, договорам поручительства.
  • Банки также смотрят на такие параметры как возраст заемщика, его трудовой стаж, наличие постоянного источника дохода, положительной кредитной истории, соответствующего обеспечения и другие параметры, говорящие о возможности возврата займа.
  • Не забудьте убедиться, что бизнес относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. Сделать это можно на сайте ФНС, проверив его по Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства.

На какие цели я могу взять кредит и в каком объеме?

4

 

  • На инвестиционные: здесь можно рассчитывать на займ до 2 млрд рублей. Срок погашения кредита может доходить до 10 лет.
  • На пополнение оборотных средств: от 500 тысяч до 500 млн рублей. Погасить такой займ нужно за 3 года.

Какие документы у меня попросят в банке?

5

 

  • Кредитную заявку;
  • Анкету от заемщика;
  • Копии паспортов первых лиц организации или предпринимателя;
  • Правоустанавливающие документы на бизнес;
  • Договор аренды/субаренды, свидетельство о регистрации права собственности на помещение на юридический и фактический адреса и пр.;
  • Финансовую или налоговую отчетность за несколько последних периодов;
  • Справки из других банков о задолженностях, об оборотах;
  • Справка из ФНС об отсутствии долгов перед бюджетом;
  • Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог плюс копии документов на это имущество;
  • Копии договоров с крупнейшими и действующими контрагентами;

Помимо типового пакета каждый банк вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие бизнеса программе.

А что, если нет залога?

6

Зачастую, малый бизнес не может получить льготный займ, так как не имеет имущества для залога по кредиту. В этом случае предприниматель может обратиться за поручительством в Корпорацию МСП или региональный гарантийный фонд.

 

 

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