Я хочу взять льготный кредит на развитие своего бизнеса. Как мне это сделать?

Недостаток оборотных и инвестиционных средств – одна из основных проблем малого бизнеса, которая мешает предпринимателям развивать и масштабировать свое дело. В рамках нацпроекта "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Минэкономразвития разработало программу кредитования, которая призвана обеспечить малые компании заемными средствами по льготным условиям. Она была запущена в феврале этого года и рассчитана сроком на 5 лет до 2024 года. В 2019 году малому бизнесу планируется выдать 336 млрд рублей льготных кредитов, а затем более 1 трлн рублей ежегодно.
Как работает программа?
- Предприниматель получает кредит в любом из отделений 91 уполномоченного банка-участника программы. Конечная ставка не превышает 8,5%.
- Так как кредитные продукты на рынке имеют ставку выше указанной, государство компенсирует банкам недополученную прибыль в размере 3,5% по кредитам для малого бизнеса и 3% - для сделок со средними компаниями.
Моя сфера бизнеса подходит под программу?
Сегодня государство выделяет приоритетные сферы малого и среднего бизнеса, которые несут особую социальную и экономическую значимость для общества и нуждаются в дополнительной поддержке со стороны властей:
- Сельское хозяйство
- Обрабатывающее производство
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- Строительство;
- Внутренний туризм;
- Информация и связь;
- Транспортировка и хранение;
- Здравоохранение, образование, культура и спорт;
- Бытовые услуги, в том числе переработка мусора во вторичное сырье;
- Гостиничный, ресторанный бизнес и предприятия общественного питания;
- Наука и техника;
- Оптовая и розничная торговля;
Что в первую очередь будет учитывать банк при рассмотрении моей заявки?
- Юридический статус компании: она должна быть зарегистрирована на территории России, подходить под параметры малого и среднего бизнеса, то есть ее выручка за год не должна превышать 2 млрд рублей, а штат – 250 человек, не находится в процессе банкротства.
- Отсутствие налоговых задолженностей и задолженностей перед персоналом по оплате труда, а также просрочек по ранее взятым кредитам, займам, договорам поручительства.
- Банки также смотрят на такие параметры как возраст заемщика, его трудовой стаж, наличие постоянного источника дохода, положительной кредитной истории, соответствующего обеспечения и другие параметры, говорящие о возможности возврата займа.
- Не забудьте убедиться, что бизнес относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. Сделать это можно на сайте ФНС, проверив его по Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства.
На какие цели я могу взять кредит и в каком объеме?
- На инвестиционные: здесь можно рассчитывать на займ до 2 млрд рублей. Срок погашения кредита может доходить до 10 лет.
- На пополнение оборотных средств: от 500 тысяч до 500 млн рублей. Погасить такой займ нужно за 3 года.
Какие документы у меня попросят в банке?
- Кредитную заявку;
- Анкету от заемщика;
- Копии паспортов первых лиц организации или предпринимателя;
- Правоустанавливающие документы на бизнес;
- Договор аренды/субаренды, свидетельство о регистрации права собственности на помещение на юридический и фактический адреса и пр.;
- Финансовую или налоговую отчетность за несколько последних периодов;
- Справки из других банков о задолженностях, об оборотах;
- Справка из ФНС об отсутствии долгов перед бюджетом;
- Перечень объектов, которые будут предоставляться в залог плюс копии документов на это имущество;
- Копии договоров с крупнейшими и действующими контрагентами;
Помимо типового пакета каждый банк вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие бизнеса программе.
А что, если нет залога?
Зачастую, малый бизнес не может получить льготный займ, так как не имеет имущества для залога по кредиту. В этом случае предприниматель может обратиться за поручительством в Корпорацию МСП или региональный гарантийный фонд.