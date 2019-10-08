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Северный Кавказ

Предпринимателям Ставрополья помогут разработать план развития бизнеса

Обучение будет проходить в рамках тренингов "Школы предпринимателя"

СТАВРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Тренинги "Школы предпринимателя" стартовали в Ставропольском крае в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Бизнесменам помогут проанализировать работу своего предприятия и разработать план его развития, сообщили во вторник в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

"В результате тренинга предприниматели получат полный анализ своего предприятия и разработают план его дальнейшего развития. Краю очень нужны успешные предприятия. Правительство Ставропольского края уделяет большое внимание развитию малого и среднего предпринимательства - основе экономики региона", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития края Сергея Крынина.

Обучение организовано краевым Фондом поддержки предпринимательства. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, участниками бесплатных пятидневных тренингов в рамках нацпроекта станут представители десяти предприятий Ставропольского края. Лекторами выступят представители фонда и успешные бизнесмены региона.

"Программа обучения позволяет участникам проанализировать эффективность своего предприятия и оптимизировать его работу с помощью инструментов ведения бизнеса <…>. Результатом обучения станут интересные проекты, которые могут быть реализованы участниками как самостоятельно, так и в партнерстве со своими коллегами", - отмечается в сообщении.

На поддержку и развитие бизнеса в России направлены мероприятия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Напроект рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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