Я хочу взять оборудование в льготный лизинг. Как это сделать?

• Самое главное преимущество льготного лизинга заключается в процентных ставках – это 6% для российского и 8% для иностранного оборудования. Для сравнения, средняя рыночная ставка на лизинг отечественного оборудования составляет порядка 15%;

• Вам не придется вносить залог, так как само оборудование и есть залог того, что вы будете исправно платить лизинговой компании;

• Также вам не придется думать о доставке и монтаже оборудования. Лизинговая компания берет на себя все заботы о транспортировке, что сэкономит ваши усилия, в особенности, если речь идет о зарубежном оборудовании;

• Вы можете сформировать для себя удобный график платежей, если бизнес сезонный;

• Первый платеж вы совершаете через 30 дней после подписания акта приема-передачи.