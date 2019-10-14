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Я хочу взять оборудование в льготный лизинг. Как это сделать?

О том, как выгодно арендовать или приобрести оборудование, в материале ТАСС
Описание
© Виктор Драчев/ТАСС

Арендовать или приобрести в личное пользование оборудование, необходимое предпринимателю для развития своего дела, можно не только с помощью кредитных средств. Сегодня Корпорацией МСП запущен льготный лизинг. На его финансирование за пять лет государство планирует направить более 29 млрд рублей, из них 6,4 млрд – в 2019 году. 

Почему льготный лизинг может быть мне интересен

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 • Самое главное преимущество льготного лизинга заключается в процентных ставках – это 6% для российского и 8% для иностранного оборудования. Для сравнения, средняя рыночная ставка на лизинг отечественного оборудования составляет порядка 15%;

• Вам не придется вносить залог, так как само оборудование и есть залог того, что вы будете исправно платить лизинговой компании;

• Также вам не придется думать о доставке и монтаже оборудования. Лизинговая компания берет на себя все заботы о транспортировке, что сэкономит ваши усилия, в особенности, если речь идет о зарубежном оборудовании;

• Вы можете сформировать для себя удобный график платежей, если бизнес сезонный;

• Первый платеж вы совершаете через 30 дней после подписания акта приема-передачи. 

В каких компаниях я могу оформить льготный лизинг

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Льготный лизинг можно оформить в одной из четырех дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК) Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП), даже находясь в другом регионе. Сегодня РЛК есть в Казани, Уфе, Ярославле и Якутске. Каждая имеет уставной капитал в размере 2 млрд рублей, эта экстерриториальность делает льготный лизинг максимально доступным для предпринимателей.

Какое оборудование я могу приобрести

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Вы можете приобрести промышленное оборудование и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции стоимостью от 1 млн до 200 млн рублей сроком до 84 месяцев. При этом вы можете выбрать как само оборудование, так и его поставщика. Авансовый платеж составляет от 10% стоимости оборудования, что существенно ниже, чем в коммерческих лизинговых компаниях, где, в среднем, он составляет 30%.  

Во втором полугодии 2019 года в РЛК появилась возможность взять оборудование без первоначального взноса: достаточно получить поручительство в региональной гарантийной организации (РГО), которая покроет не менее 30% от стоимости оборудования.

Моя компания подходит для получения лизинга

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Если вы хотите получить лизинговое оборудование, то ваша компания должна быть зарегистрирована на территории России, работать на рынке не менее 1 года (для сельскохозяйственных кооперативов с момента создания) и относится к микро и малому бизнесу, то есть ее выручка за год не должна превышать 800 млн рублей, а штат – 100 человек. Кроме того, за ней не должно числиться налоговых задолженностей и просрочек по ранее взятым кредитам.

Почему мне могут отказать в льготном лизинге

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Чаще всего отказ происходит, когда предприниматель невнимательно ознакомился с условиями, которым не соответствует или, например, собрал неполный пакет документов.

Что мне нужно сделать, чтобы получить лизинговое оборудование

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Взять в лизинг оборудование достаточно просто. Для этого вам необходимо заполнить анкету, в которой вы укажете общую информацию о себе и вашей организации, сведения о доходах вашего бизнеса, а также необходимое оборудование. Анкету можно найти по ссылке и отправить ее по адресу rlk@corpmsp.ru.

Ответ придет в течение двух рабочих дней. В случае положительного решения вам направят перечень юридических и финансовых документов, которые будут преданы в кредитный комитет. Пакет документов стандартный: финансовая отчетность, устав, справка из налоговой, паспорта участников сделки, коммерческое предложение на предмет лизинга.

За 15 рабочих дней с момента подачи документов РЛК примет решение, и вы сможете заключить договор лизинга и договор купли-продажи. Самое важное при обращении в лизинговую компанию – четко понимать, какое оборудование берете для лизинга: детальная спецификация, поставщик, цена, условия поставки.

Что будет, если я не смогу платить за льготный лизинг

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Если у вас начались проблемы с ежемесячными выплатами, то необходимо определить, решаемы ли они или есть необходимость в возврате оборудование. Если вы испытываете временные трудности и знаете, как их решить, идете на контакт с лизинговой компанией – то можете рассчитывать на пересмотр графика лизинговых платежей. Если вы не видите путей дальнейшего развития своего бизнеса и выхода из ситуации по участившимся неплатежам, то договариваетесь о сдаче оборудования лизинговой компании (пока не выплачена полная стоимость, оборудование является собственностью лизингодателя – прим. ТАСС).

Для вас произведут расчет сальдо (разность между поступлениями и расходами за определённый промежуток времени – прим. ТАСС) встречных обязательств. На расчет сальдо будет влиять цена продажи оборудования на открытом рынке. Если лизинговой компании удастся в результате продажи покрыть свои расходы, то претензий к вам не будет, более того она вернет дельту в виде полученных сверхдоходов при их наличии с учетом цены продажи и полученных лизинговых платежей.  Если продажа оборудования не даст соответствующего финансового результата для лизинговой компании, для выхода из создавшегося положения будет разработан отдельный план урегулирования задолженности.

 

 

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