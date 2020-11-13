Помпео встретится в Стамбуле с патриархом Варфоломеем

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео во время предстоящего визита в Турцию посетит Стамбул, где встретится с патриархом Константинопольским Варфоломеем и апостольским нунцием (послом Ватикана) Полом Расселлом, встречи с турецкими должностными лицами у шефа американской дипломатии не запланированы. Об этом представитель Госдепартамента высокого ранга сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов.

"Госсекретарь Помпео намерен использовать эту возможность, чтобы обсудить религиозные вопросы. <...> Встреч с турецкими официальными лицами в планах на данный момент нет. В Стамбуле у нас очень плотный график, и, я думаю, у турецких должностных лиц высокого ранга есть свои графики поездок", - сказал он.

Один из журналистов попросил уточнить, связано ли отсутствие в графике Помпео встреч с турецкими политиками с "передачей президентских полномочий [демократу Джозефу Байдену, который, по прогнозам СМИ, победил на выборах в США]" или "трениями" в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, в том числе в связи с приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. "Это просто вопрос графика. <...> График очень плотный, я также знаю, что у турецких должностных лиц, в том числе президента и главы МИД [Турции], запланированы свои поездки <...>. У нас есть масса возможностей взаимодействовать с турецкими союзниками всем вопросам, <...> в том числе тем, которые нас беспокоят, как С-400. <...> Мы делаем этом на регулярной основе через наши дипломатические контакты. <...> Этот визит короткий и будет сосредоточен на религиозных вопросах", - заверил сотрудник Госдепа.

Визит в Турцию станет частью турне, в ходе которого Помпео также посетит Францию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию. В поездку госсекретарь отправляется в пятницу, она продлится до 23 ноября.