Лукашенко заявил, что американская администрация "по делу" получила на выборах

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вмешательство США во внутренние дела других стран обернулись для них проблемами в ходе своих выборов. С такими словами Лукашенко выступил в пятницу в интервью зарубежным СМИ, отрывки из которого показал телеканал СТВ.

"Когда увидел предвыборную кампанию в Америке, разговаривая с президентом России [Владимиром Путиным], ему прямо сказал: вот и по делу. Они [в США] везде и всегда вмешивались в президентские выборы, особенно в России, и чрезвычайно - в Беларуси. Вот они и получили результат своих наработок и разработок", - отметил Лукашенко.

По его словам, при подготовке беспорядков "работали втихую, создавали ячейки на предприятиях, особенно государственных, потом их начали шатать". "Они влезли в наши научно-практические центры, медицинские. Сделано все специалистами, чтобы на подсознании управлять человеком. В основе всего этого лежали, наверное, разработки американских специалистов", - сказал президент Белоруссии.