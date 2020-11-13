СМИ: главный советник премьер-министра Великобритании покинул свой пост

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс покинул свой пост. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter главный политический обозреватель радиостанции Times Radio Томас Ньютон Данн.

"Мне сообщили, что это действительно произошло. Дом Каммингс сегодня навсегда покинул Даунинг-стрит, 10, решив не дожидаться Рождества", - написал он. В четверг вечером вещательная корпорация Би-би-си сообщила о том, что советник Джонсона уйдет в отставку в конце декабря, что позднее подтвердили члены британского кабинета министров и сам Каммингс.

Как свидетельствуют снимки, сделанные фотокорреспондентом агентства Reuters, в пятницу вечером Каммингс вышел из премьерской канцелярии с большой картонной коробкой в руках, предположительно, унося с рабочего места личные вещи.

Как пишет газета The Guardian, отставка Каммингса приведет к серьезным перестановкам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, где сейчас многие ключевые посты занимают организаторы агитационной кампании за выход Великобритании из ЕС. Предполагается, что это поможет улучшить имидж премьер-министра и наладить его отношения с теми членами его собственной партии, которые не испытывают симпатий к Каммингсу и его команде.

О причинах отставки советника официально не сообщается, однако еще в январе он заявлял о том, что планирует покинуть свой пост к концу этого года, собрав для Джонсона и его кабинета новую группу советников и экспертов и отладив механизм ее работы. Однако эти планы оказались нарушены начавшейся пандемией COVID-19 и серией скандалов вокруг самого Каммингса и его ставленников. Кроме того, по сообщениям газет, на Даунинг-стрит, 10 в последние месяцы развернулась ожесточенная конкуренция за власть и влияние на Джонсона.

Об отставке советника главы правительства стало известно через несколько дней после того, как об уходе с должности объявил руководитель пресс-службы премьер-министра Ли Кейн, считавшийся правой рукой Каммингса. По данным британских СМИ, Каммингс и Кейн, которого Джонсон собирался сделать начальником своей канцелярии, проиграли в борьбе своим противникам, среди которых были новый личный пресс-секретарь Джонсона Аллегра Страттон и невеста премьера Кэрри Симондс, ранее занимавшая должность главы пресс-службы британской Консервативной партии.

Серый кардинал

Каммингс является одной из самых демонизируемых фигур в современной британской политике. Его называют серым кардиналом в правительстве Джонсона и "архитектором Brexit", приписывают ему радикальные политические взгляды, очень сильное влияние на премьера и даже якобы "подозрительные" связи в России, где Каммингс несколько лет работал.

Именно он руководил агитационной кампанией за осуществление Brexit перед состоявшимся в 2016 году референдумом о выходе Великобритании из ЕС. Кроме того, Каммингс был одним из самых ярых сторонников введения общенационального карантина в марте. Каммингс является главным героем недавно вышедшего телефильма Brexit: The Uncivil War (2019), в котором роль политтехнолога исполняет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.