Штаб Трампа отозвал иск с требованием проверки бюллетеней в Аризоне

Иск был подан на прошлой неделе. Как в нем утверждалось, некоторые избиратели в штате опасались, что их голоса не были засчитаны. Это якобы могло произойти из-за неправильной работы оборудования для обработки бюллетеней. Иск был отозван, поскольку представители Трампа посчитали, что он не сможет догнать демократа Джозефа Байдена по числу полученных в этом штате голосов.

Согласно оценкам CNN, в Аризоне обработаны около 99% бюллетеней, победу одержал Байден. Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов. С аналогичным прогнозом выступили газеты The New York Times, The Washington Post, телеканалы Fox News и NBC, а также другие американские СМИ.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября, подсчет голосов до сих пор продолжается в штатах Северная Каролина (15 выборщиков) и Джорджия (16 выборщиков). Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.