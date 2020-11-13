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Выборы президента США - 2020

Трамп не исключил, что 14 ноября выйдет к участникам акции в его поддержку в Вашингтоне

Президент США снова подчеркнул, что выборы были сфальсифицированы

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключает, что выйдет поприветствовать своих сторонников, которые соберутся в субботу в американской столице на демонстрацию в его поддержку.

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"Приятно видеть всю эту огромную поддержку, особенно эти скоординированные митинги, которые разворачиваются по всей стране, в том числе крупную [акцию, которая должна пройти] в субботу в Вашингтоне. Возможно, я даже попытаюсь заглянуть ненадолго и поздороваться", - написал американский лидер в пятницу на своей странице в Twitter.

"Эти выборы были сфальсифицированы", - добавил он.

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над действующим президентом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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