Лукашенко считает, что Молдавии нельзя терять восточный вектор, выстраивая связи с Западом

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Молдавии нельзя терять восточный вектор сотрудничества, но при этом нужно выстраивать отношения и с Западом. Такое мнение он высказал на встрече с журналистами в пятницу, показанной в эфире телеканала ОНТ.

"Не ломайте страну, вы на правильном пути, ваша жизнь и судьба такая, что вы не можете отказаться от этого восточного вектора, геополитического выбора, поскольку в основе лежит экономика, - сказал Лукашенко. - Но вы зажатыми оказались между Западом и прозападной Украиной. Что вам делать? Вам надо выстраивать отношения и с румынами, и с Европейским союзом, и с американцами". При этом Лукашенко особо отметил, что Молдавии нельзя "рвать отношения с белорусами". "Мы долго жили вместе, на одном языке, слава богу, разговариваем, и мы очень многое можем сделать вместе. Главное - не переверните страну", - подчеркнул президент.

Лукашенко выразил уверенность, что на президентских выборах победит Игорь Додон. "Не потому, что он мой друг, а потому что народ Молдовы - это очень прагматичные люди. Знаете, они, в отличие от белорусов, и пуганые, и они уже прошли такие беды, - отметил Лукашенко. - Еще не выпутались из этого, они уже знают цену всем обещаниям. И мне кажется, если Додон победит на этих выборах, то для Молдовы это будет прорыв".