Байден пообещал расширить взаимодействие с союзниками США в борьбе с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен укреплять взаимодействие с союзниками в борьбе с терроризмом. Об этом говорится в заявлении по случаю пятой годовщины со дня террористических атак в Париже, размещенном в пятницу на сайте переходной команды Байдена.

"Это была атака не только на жителей Парижа, но и на наш гуманизм и на разделяемые всеми нами ценности, - говорится в заявлении. - Моя администрация будет упорно работать над тем, чтобы обеспечить безопасность американцев и наших союзников и партнеров, противодействовать терроризму и насилию экстремистов во всех формах, вне зависимости от их происхождения или идеологии. Мы восстановим и расширим взаимодействие с нашими партнерами и союзниками, включая Францию, с тем, чтобы противостоять многочисленным вызовам, которые брошены всем нам".

Серия террористических атак, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), произошла в Париже и столичном пригороде Сен-Дени вечером 13 ноября 2015 года. У стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии, прогремели взрывы: трое смертников подорвали пояса со взрывчаткой. Почти одновременно вооруженные атаки были совершены возле кафе в восточной части города.

После этого террористы ворвались в расположенный в той же части города концертный зал Bataclan, захватили заложников и расстреляли около ста человек. В дальнейшем эти террористы были ликвидированы в ходе штурма, который провел спецназ полиции. После случившегося власти Франции ввели в стране режим чрезвычайного положения, который был отменен только спустя два года.