Госдеп: попытки "легитимировать незаконные" действия России в Крыму "обречены на провал"

ТАСС, 13 ноября. Усилия России, направленные на легитимацию ее действий в Крыму, "обречены на провал". С таким утверждением выступил в пятницу первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун.

"[Ничем] не спровоцированное вторжение России на украинский полуостров Крым не будет забыто. Попытки Кремля легитимировать его незаконные действия <...> обречены на провал", - говорится в публикации на его странице в Twitter.

Таким образом представитель Госдепа прокомментировал протесты властей Украины в отношении открытия почетного консульства Никарагуа в Республике Крым.

В связи с воссоединением Крыма с Россией США и ЕС в марте 2014 года начали вводить санкции. Первая волна индивидуальных санкций касалась прежде всего представителей руководства самого Крыма, а также ограниченного числа россиян, которые, по мнению Запада, имели отношения к событиям в Крыму. Затем эти санкции неоднократно расширялись уже под предлогом необходимости воздействовать на Россию в связи с событиями в Донбассе и были распространены на банковский и промышленные сектора российской экономики.