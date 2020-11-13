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Байден не получил доступ к данным разведки США

Для него проведут брифинг эксперты, сообщила экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США, по-прежнему не имеет доступа к сведениям американской разведки, на следующей неделе для него проведут брифинг эксперты в сфере национальной безопасности. Об этом заявила в пятницу экс-глава пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки, которая сейчас является советником переходной команды политика.

По ее словам, на следующей неделе демократ "заслушает брифинги ряда экспертов в сфере национальной безопасности". "Мы хотим иметь возможность получать информацию разведки, оценки имеющихся угроз, сведения о текущей работе по COVID-19", - отметила Псаки. "С каждым днем все больше опасений вызывает то, что наша группа специалистов по национальной безопасности, избранный президент и избранный вице-президент не имеют доступа к оценкам имеющихся угроз, брифингам разведки, последним данным о международном взаимодействии нашей страны", - подчеркнула она.

Как сообщила Псаки, Байден намерен на следующей неделе предпринять шаги для "взаимодействия с демократами и республиканцами, лидерами обеих партий в Вашингтоне и за его пределами". Данные консультации, в частности, будут касаться мер по стимулированию американской экономики. Советник штаба демократа не ответила на вопрос, намерен ли Байден переговорить с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом.

По словам Псаки, Байден на этой неделе "провел встречу с советниками", на которой обсуждалось "назначение сотрудников", которые могут войти в будущую администрацию демократа.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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