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Французские военные ликвидировали несколько десятков боевиков в Мали

Атаку осуществили спецподразделения, переброшенные в район операции на вертолетах

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Французские военные формирования в Мали провели операцию, в ходе которой были уничтожены несколько десятков джихадистов. Об этом сообщил в пятницу вечером на своей странице в Twitter главный штаб вооруженных сил Франции.

Согласно его сведениям, военная операция была проведена в минувший четверг в районе населенного пункта Ниаки в центральной части Мали. Атаку осуществили спецподразделения, переброшенные в район действий на вертолетах. Огневую поддержку обеспечивали многоцелевые истребители. Операция завершилась "нейтрализацией многих десятков джихадистов после нескольких часов наземных боев", сообщил главный штаб.

В пятницу днем министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что французские спецподразделения ликвидировали в ходе операции в Мали командира сахельской ячейки террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). По словам министра, для проведения операции были мобилизованы значительные ресурсы разведки, а также вертолеты и сухопутные войска. Она проинформировала, что уничтоженный экстремист Бах аг Мусса считался ответственным за серию атак на малийские и международные силы.

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МалиФранцияПарли, Флоранс
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