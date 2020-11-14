На Украине заявили, что советники нормандского формата разработают план по Донбассу

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Политические советники нормандского формата (Германия, Россия, Украина Франция) в ходе переговоров в пятницу в режиме видеоконференции договорились продолжить совместную работу по подготовке дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом по итогам переговоров сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа", - говорится в сообщении. Украина, подчеркнули в офисе, "поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран - участниц нормандского формата для ускорения этого процесса. "Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом", - цитирует главу офиса президента Андрея Ермака пресс-служба.

Он также отметил необходимость активизации работы контактной группы по подготовке общего документа на основании представленного Украиной плана. "Наш документ называется "План совместных шагов участников трехсторонней контактной группы по выполнению Минских соглашений", - уточнил он. - Мы рассматриваем этот документ как относящийся к имплементации минских договоренностей в работе контактной группы". Глава офиса предположил, что "в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую можно будет принять на уровне нормандского формата".

Ранее руководитель украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук в интервью ТАСС заявил, что пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены Украиной, в связи с чем должна быть пересмотрена их последовательность. Камнем преткновения для Киева стал вопрос восстановления контроля на украинско-российском участке границы в Донбассе. По словам Кравчука и в соответствии с предложенным Киевом планом, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.

Согласно девятому пункту Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу Конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.