В Госдепе считают, что форум в Дамаске не создает условий для возвращения беженцев

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. В Госдепартаменте США утверждают, что состоявшаяся в Дамаске международная конференция по беженцам не создает условий для их безопасного возвращения в Сирию.

"Организованная режимом Асада (так в США называют действующего президента Сирии Башара Асада - прим. ТАСС) и Россией конференция по беженцам не была надежной попыткой создания необходимых условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в Сирию", - говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении американского ведомства. Несмотря на то, что в форуме 11-12 ноября приняли участие делегации из 26 стран, в Вашингтоне заявили об отсутствии поддержки мероприятия "за пределами узкой группы союзников режима".

Без приведения каких-либо доказательств в Вашингтоне заявили, что сирийские власти при поддержке России "пытаются использовать миллионы уязвимых беженцев" ради ложных утверждений, что конфликт в арабской республике закончен. В то же время, подчеркивается в заявлении, Асад не должен распоряжаться международными фондами восстановления. "США поддерживают возвращение беженцев, когда условия позволяют им вернуться безопасно и добровольно", - говорится в тексте.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам в Дамаске собрала делегации из 26 государств, в том числе из России, Китая, Ирана, Ливана, Султаната Оман и Пакистана. В форуме участвовали также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Как заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, введенные против Сирии односторонние санкции препятствуют восстановлению республики и решению проблемы беженцев.

Москва неоднократно отмечала политизацию темы беженцев со стороны западных государств.