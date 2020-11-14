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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минздрав Армении сообщил, что более 2 300 военнослужащих погибли в боях в Карабахе

Пресс-служба ведомства отметила, что стороны конфликта не могут знать окончательное число погибших, пока процесс обмена телами не завершился

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Число погибших военнослужащих в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе превысило 2 300. Об этом в субботу сообщил Минздрав Армении.

"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2 317 погибших военнослужащих, в том числе неопознанных. Процесс обмена телами погибших солдат, оставленных противником, только начался, конфликтующие стороны не могут знать окончательное число в это время, пока эти действия продолжаются", - отметила пресс-служба ведомства.

7 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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