Никосия назвала беспрецедентным вызовом предстоящий визит Эрдогана в Варошу

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Никосия расценивает как беспрецедентный вызов намеченный на воскресенье визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и запланированное посещение им Вароши - расположенного в буферной зоне острова бывшего курортного района города Фамагуста, откуда греки-киприоты были изгнаны 46 лет назад. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса, которое было распространено в субботу.

"Присутствие президента Турции на праздновании 37-й годовщины провозглашения псевдогосударства, а также его визит в осажденный город Фамагуста являются беспрецедентным вызовом и полностью противоречат резолюциям 550 и 789 Совета Безопасности ООН", - сказано в этом заявлении.

В нем также подчеркивается, что данные планы Эрдогана "подрывают усилия генерального секретаря ООН" Антониу Гутерриша по созыву неформальной пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию и "не способствуют созданию благоприятной, позитивной атмосферы для возобновления переговоров" по разрешению проблемы разделенного острова.

В заявлении отмечено, что намерение президента Турции посетить Варошу вызывает чувство протеста "у всего кипрского народа, и в особенности у жителей Фамагусты".

Эрдоган ранее пообещал прибыть на Кипр 15 ноября, в 37-ю годовщину провозглашения независимости северной части острова путем образования ТРСК, и устроить пикник в Вароше. 8 октября занимавший тогда пост турко-кипрского премьер-министра Эрсин Татар, который затем выиграл президентские выборы и стал новым лидером турок-киприотов, открыл при поддержке президента Турции доступ публике в этот город-призрак в нарушение резолюций СБ ООН. В последних сказано, что Вароша должна оставаться нетронутой до тех пор, пока туда не вернутся изгнанные из нее в 1974 году греко-кипрские собственники.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.