Афросоюз выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Западной Сахаре

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Африканский союз (АС) выражает глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Западной Сахаре и серьезными угрозами нарушения режима прекращения огня, действующего с 1991 года между Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко). Об этом говорится в обнародованном в субботу заявлении председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата.

"Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в Западной Сахаре, в частности в районе Гергерата, и серьезными угрозами нарушения режима прекращения огня, действующего с 1991 года, - отмечается в коммюнике. - Он приветствует усилия генерального секретаря ООН и стран региона, направленные на то, чтобы настоятельно призвать стороны воздерживаться от любых изменений статус-кво и как можно скорее вернуться за стол переговоров".

"С этой целью председатель Комиссии АС хотел бы, чтобы генеральный секретарь ООН ускорил процесс назначения своего личного посланника [по Западной Сахаре]. Председатель Комиссии АС подтверждает готовность Африканского союза активно поддержать усилия ООН по поиску справедливого политического решения, приемлемого для всех сторон этого конфликта", - указано в документе.

В настоящее время пост личного посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре пустует. В 2017-2019 годах его занимал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

Операция в Гергерате

Подразделения Королевских вооруженных сил (КВС) Марокко приступили в ночь на пятницу к установке кордона безопасности для обеспечения перемещения потоков товаров и людей через буферную зону в Гергерате, соединяющую Марокко и Мавританию. Официальный Рабат объяснил свои действия тем, что примерно 60 человек, руководимых вооруженными ополченцами Фронта ПОЛИСАРИО, блокировали участок дороги, пересекающей буферную зону Гергерат и соединяющей Марокко с Мавританией, и запретили проезд по ней.

Уже вечером в пятницу Генштаб КВС объявил, что КПП в Гергерате "полностью безопасен за счет создания кордона безопасности, обеспечивающего перемещение товаров и людей через переход между двумя пограничными постами". Во время проведения этой операции "вооруженное ополчение Фронта ПОЛИСАРИО открыло огонь по марокканским вооруженным силам, которые со своей стороны нанесли ответный удар и вынудили бежать ополченцев, не понесших человеческих потерь", сообщили в Генштабе.

В ответ правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) обвинило власти Марокко в умышленном нарушении режима прекращения огня в Западной Сахаре. Вслед за этим президент САДР, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали издал указ об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня с Марокко. В тексте также говорится о "возобновлении вооруженной борьбы во имя защиты законных прав сахарского народа".

Многолетний конфликт

Западносахарский вопрос много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.