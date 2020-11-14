Помпео отметил сотрудничество США и Франции в решении мировых проблем

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу во время своего визита во Францию обратил внимание на тесное сотрудничество американской и французской сторон в решении общемировых проблем.

"Был рад обсудить в Институте Монтеня в Париже глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, от терроризма до пандемии COVID-19. Соединенные Штаты и Франция были близкими партнерами с момента основания нашей страны, и мы продолжим вместе решать наши общие проблемы", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о том, что Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом. Госсекретарь США, помимо Франции, посетит Турцию, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.