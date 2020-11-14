Зеленский назвал правильным отказ Украины от попыток быть втянутой в выборы в США

КИЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его решение отказаться от вмешательства в американские президентские выборы было верным и благодаря этому Киев теперь располагает поддержкой со стороны как демократов, так и республиканцев в США. Такую позицию он изложил в опубликованном в субботу видеообращении, находясь на самоизоляции в киевской ведомственной клинике "Феофания" после заражения коронавирусом.

"Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Кое-кто в середине страны мечтал, чтобы мы допустили ошибку, но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную двухпалатную поддержку США, что очень-очень важно", - сказал Зеленский. Позиция Киева по невмешательству в американские выборы, подчеркнул он, была абсолютно правильной. "Главное - Украина была и остается другом как для демократов, так и для республиканцев", - заключил глава государства.

В сентябре прошлого года в Вашингтоне разгорелся скандал после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касавшейся беседы хозяина Белого дома Дональда Трампа с Зеленским. Как считали политические оппоненты Трампа, последний тогда пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына своего соперника на выборах Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Это стало поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Сенат Конгресса, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал президента по обеим статьям обвинения.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил, что одержал верх. Трамп не признал поражение и сообщил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.