Артиллерия Ирана нанесла удар по позициям боевиков у северо-западной границы

ТЕГЕРАН, 14 ноября. /ТАСС/. Сухопутные силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил) нанесли артиллерийский удар по позициям террористических группировок у северо-западной границы страны. Об этом сообщило в субботу агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Отмечается, что удар пыл нанесен "по ту сторону северо-западной границы". При этом не уточняется, о территории какого государства идет речь.

В пятницу три иранских пограничника погибли и еще двое получили ранения в результате столкновения с боевиками в расположенной на северо-западе провинции Западный Азербайджан. Агентство Тасним проинформировало, что нападение удалось отразить, ВС исламской республики не позволили неприятелю проникнуть на территорию страны.

Расположенные на северо-западе Ирана провинции граничат с Ираком, Турцией, Арменией и Азербайджаном.