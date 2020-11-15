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Выборы президента США - 2020

Трамп потребовал остановить пересчет голосов в Джорджии, пока не начнется сверка подписей

Действующий глава государства в Twitter призвал не дать "радикальным левым демократам украсть победу на выборах"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США республиканец Дональд Трамп указал на необходимость остановить проводимый вручную пересчет голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательные комиссии не начнут сверять подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые избиратели оставляли при регистрации.

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"Ручной пересчет голосов, который идет в Джорджии - это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Нужно прекратить этот подсчет до тех пор, пока они не позволят сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть [победу] на выборах", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

По подсчетам ряда СМИ (агентство Associated Press, газета The New York Times, телекомпании CNN и NBC), кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден в пятницу взял реванш в Джорджии (16 выборщиков), где представители этой политической силы не побеждали 28 лет. У бывшего вице-президента 49,5% голосов, а у его соперника - 49,2%. Это значит, что Байден одержал верх в штате, в котором Трамп победил четыре года назад.

Разрыв между соперниками в Джорджии крайне незначителен. Это обстоятельство вынуждает местные власти провести полный пересчет голосов вручную, подтвердил ранее вице-губернатор Брэд Раффенспергер.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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