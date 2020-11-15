В Греции запретили митинги в 47-ю годовщину студенческого восстания против хунты

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Греческая полиция, ссылаясь на необходимость защиты здоровья нации в борьбе с распространением коронавируса, запретила массовые митинги в период с 15 по 18 ноября, когда в стране традиционно проходят трехдневные мероприятия в память о восстании студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. Соответствующее распоряжение руководства Греческой полиции распространило в субботу поздно вечером Министерство по делам защиты граждан, которому подчиняются силовые структуры.

"В связи с острой необходимостью бороться с серьезным риском для здоровья населения и в контексте принятия чрезвычайных мер по борьбе с распространением коронавируса решением начальника Греческой полиции запрещены по всей стране любые публичные собрания на открытом воздухе, в которых участвуют четыре человека или более, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 15 ноября до 21:00 18 ноября 2020 года", - говорится в распоряжении.

В нем также сообщается, что "для правонарушителей, оставляя за собой право применения иных мер, вытекающих из действующего законодательства, предусмотрены следующие санкции: административный штраф в размере €5 тыс. для юридических лиц и €3 тыс. для физических лиц, организующих публичные собрания на открытом воздухе и административный штраф в €300 для лиц, которые нарушают запрет, участвуя в публичных митингах".

Мнение кабмина

Официальный представитель кабинета министров Стелиос Пецас заявил 9 ноября на брифинге, что традиционный марш левых организаций и партий к посольству США на 47-ю годовщину восстания студентов афинского Политехнического института не состоится в этом году из-за всеобщего локдауна, введенного в стране c 7 по 30 ноября с целью ограничения распространения коронавируса.

"Не будет марша [в честь восстания] Политехнического института, как не было [военных и студенческих] парадов 28 октября [на 80-ю годовщину начала борьбы с нацизмом] и [в День независимости] 25 марта, как мы не ходили в наши церкви [на праздник Успения Пресвятой Богородицы] 15 августа и на Пасху. Поэтому не будет в этом году марша Политехнического института, имеются способы отметить этот великий праздник для нашей демократии, мы будем следовать этим способам символически, избегая скоплений людей", - сказал Пецас.

13 ноября группы анархистов и сторонников левых организаций уже попытались захватить афинский Политехнический институт и университетский городок в столичном районе Зографу с целью остаться там до 17 ноября и проводить с их территории стычки с полицейским спецназом. Однако полицейские зашли на территорию учебных заведений и арестовали 91 человека. По решению прокурора 14 ноября всех их освободили, однако предварительно Служба безопасности Аттики возбудила против них дела за серию совершенных правонарушений, которые будут переданы в суд.

Кроме того, всем нарушителям были выписаны штрафы в €300 каждому за нарушение запрета на собрания большого числа людей в рамках профилактики COVID-19.

47-я годовщина студенческого восстания

Традиционно 17 ноября в Греции отмечают очередную годовщину восстания студентов афинского Политехнического института. Ежегодно в стране вспоминают о героизме молодежи, которая первой начала оказывать организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса (1919-1999) спустя шесть лет после захвата им власти. Демонстранты ежегодно проводят марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-1974 годы.

Ассоциация бывших заключенных и ссыльных периода 1967-1974 годов первой заявила о своем несогласии с отменой торжеств в этом году из-за карантина. "Спустя 47 лет после восстания в ноябре 1973 года борьба [под тогдашними лозунгами] за хлеб, образование и свободу продолжается", - подчеркнули в ассоциации, призвав народ прийти 17 ноября на митинги и марш.

С похожим призывом выступили левая парламентская партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса и коалиция радикальных левых политических организаций Греции "Андарсия". О своем намерении участвовать в марше к посольству США заявляла и Компартия Греции (КПГ).