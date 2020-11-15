В семи городах Украины начался второй тур выборов мэра

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Второй тур выборов глав городов начался в воскресенье в семи городах Украины. С 08:00 (09:00 мск) для избирателей открыты участки в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке в Волынской области, Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, Каменец-Подольском в Хмельницкой области и городе Украинке Киевской области.

За кресло мэра Одессы борются действующий глава города Геннадий Труханов и депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик. В первом туре Труханова поддержали 37,6% избирателей, его соперника - 19,1%.

Жителям Сум во втором туре предстоит сделать выбор между действующим мэром Александром Лысенко и председателем Сумского районного совета Вадимом Акперовым. В Луцке на должность главы города претендуют Игорь Полищук и Богдан Шиба. Во второй тур выборов мэра Херсона прошли Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо. Жители Краматорска должны сделать выбор между самовыдвиженцем Александром Гончаренко и действующим мэром Андреем Панковым.

На пост мэра Каменец-Подольского претендуют Владимир Мельниченко и представитель националистической партии "Свобода" Михаил Поситко. На выборах мэра в городе Украинке в бюллетень для голосования внесены имена Оксаны Кирилюк и Александра Туренко, причем в первом туре они набрали равное количество голосов - каждого поддержали 1 233 избирателя.

Кроме того, 15 ноября, как сообщает украинское издание "Страна", в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 16 областях состоится повторное голосование на выборах депутатов местных советов: одного депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских совета. Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Первый тур выборов в местные органы самоуправления прошел на Украине 25 октября. В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.