Премьер Эфиопии заявил, что стране не требуется внешняя помощь в операции в Тыграе

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, а ее цели будут достигнуты без посторонней помощи. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

"Наша кампания в Тыграе по защите закона продвигается хорошо, - написал он на странице федерального правительства в Twitter. - Эфиопия способна добиться всех поставленных целей в ходе проводимой операции самостоятельно". Абий Ахмед отметил, что главными задачами нынешних действий федеральных властей в Тыграе являются поддержание законности и привлечение к ответственности лиц, дестабилизирующих ситуацию в стране.

Нынешнее заявление Абия Ахмеда последовало на следующий день после нанесения отрядами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) ракетного удара по аэропорту Асмэры, столицы соседней Эритреи. Факт атаки НФОТ признал в воскресенье председатель НФОТ и исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя Дебрецион Геберемайкл.

Геберемайкл еще 10 ноября обвинил власти Эритреи в предоставлении ею своей территории для прохода регулярных частей Эфиопии, которые затем атакуют позиции НФОТ. Однако правительство соседнего государства опровергло данные утверждения.

Боевики НФОТ напали 3 ноября на объекты Северного командования в административном центре Тыграя городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих. Они захватили военные склады этой одной из самых мощных воинских группировок Сил национальной обороны Эфиопии. Выступивший по национальному телевидению 4 ноября Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для выполнения миссии по спасению страны и региона от нарастающей нестабильности и для ареста руководителей НФОТ.