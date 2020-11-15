СМИ: начало заседаний Конституционного комитета Сирии намечено на 30 ноября в Женеве

ТАСС, 15 ноября. Заседания Конституционного комитета Сирии (ККС) могут начаться 30 ноября в Женеве при условии одобрения этой даты властями Швейцарии. Об этом в воскресенье сообщила сирийская газета Al Watan со ссылкой на дипломатические источники.

По их информации, "четвертый раунд заседаний ККС начнется 30 ноября в Женеве при условии, что участники встречи прибудут за два дня до даты его проведения для прохождения медицинского осмотра на наличие коронавируса". Указанная дата "еще должна быть утверждена и швейцарскими властями", уточнили источники.

Ранее запланированное на 23 ноября заседание ККС было отложено на неделю из-за мер, принятых Швейцарией в связи с распространением в стране коронавируса.

Предстоящая встреча, по свидетельству источников, будет посвящена "обсуждению национальных принципов формирования основного закона Сирии и продлится пять дней". Предполагается, что следующие встречи в рамках процесса обсуждения будущей сирийской конституции пройдут уже в начале следующего года.

Третья встреча комитета прошла в конце августа. Заседания прерывались из-за выявления коронавируса у ряда делегатов, однако затем были возобновлены.

В состав ККС, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога, входят 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Как считает спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, "создание комитета является огромным успехом и вселяет надежду в сердца сирийцев на реальные перемены". Перед этим органом стоит задача по выработке рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.