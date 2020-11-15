Welt: фракция социал-демократов в Бундестаге выступила за создание армии ЕС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге выступили за создание армии ЕС. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на документ, подготовленный экспертами фракции СДПГ по вопросам политики безопасности и обороны.

По мнению парламентариев, вместо того чтобы концентрироваться на углублении кооперации между вооруженными силами 27 стран ЕС, Евросоюзу необходимо создать собственную "28-ю армию". Согласно планам социал-демократов, она должна подчиняться напрямую Еврокомиссии, а именно новому еврокомиссару, ответственному за вопросы обороны.

Депутаты предлагают начать с 1,5 тыс. военных, а в среднесрочной перспективе установить численность армии в районе 8 тыс. солдат. В концепции говорится о том, что она должна комплектоваться в странах ЕС из числа профессиональных военных, которые затем больше не будут подчиняться национальным структурам командования.

Инициатива фракции СДПГ сразу подверглась критике, причем в Бундестаге. Председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген назвал предложение коллег "мечтаниями". По его мнению, идея "не применима на практике в военном отношении, безответственна с финансовой точки зрения, несовместима с европейскими договорами и недостижима в Германии даже в случае изменения конституции".

"ЕС - это не государство, но таковыми являются его члены, - указал Рёттген. - В связи с этим предложение СДПГ в принципе потерпит неудачу. ЕС не смог бы долго продержаться в случае проведения Еврокомиссией военной операции вопреки воле отдельных государств".