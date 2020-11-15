Полиция Украины сообщила о 15 фактах нарушений во втором туре выборов мэров

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Полиция Украины в воскресенье получила уже 15 сообщений о нарушениях избирательного законодательства во втором туре выборов в местные органы самоуправления. Об этом заявил заместитель председателя полиции Александр Фацевич.

"Полиция получила 15 сообщений, связанных с нарушениями в избирательном процессе, в том числе в Одесской, Киевской, Донецкой, Херсонской и Волынской областях. По одному факту начато уголовное производство по статье о препятствовании осуществлению избирательного права", - цитирует его пресс-служба полиции. Фацевич добавил, что с существенным опозданием открылись два участка в Одесской области.

По его словам, все 1 006 избирательных участков взяты полицией под круглосуточную охрану, для обеспечения общественной безопасности задействовано более 5 тыс. полицейских, военнослужащих Нацгвардии и спасателей. "Созданы мобильные резервы спецназа, которые будут оперативно реагировать на нарушения общественного порядка", - подчеркнул Фацевич.

15 ноября на Украине проходит второй тур выборов глав семи городов. В частности, в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке в Волынской области, Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, Каменец-Подольском в Хмельницкой области и городе Украинке Киевской области. Кроме того, в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 16 областях повторно голосуют на выборах депутатов местных советов. Результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

Первый тур выборов в местные органы самоуправления прошел на Украине 25 октября. В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.