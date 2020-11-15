Акция в поддержку подозреваемых в подготовке покушения на Пашиняна проходит в Ереване

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен человек собрались в воскресенье у здания суда в Ереване, где в данный момент избирают меру пресечения подозреваемым в подготовке покушения на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько десятков сотрудников полиции блокируют вход в здание суда. По сообщениям очевидцев, были задержаны два человека, одного из них впоследствии отпустили. Собравшиеся ведут себя мирно и не провоцируют силовиков.

На месте находится член партии "Родина" Хачик Галстян, который с громкоговорителем скандирует лозунги против Пашиняна. Некоторые люди в толпе подхватывают их.

Суд в воскресенье избирает меру пресечения для экс-руководителя Службы национальной безопасности Армении (СНБ) и главы партии "Родина" Артура Ванецяна, члена Совета Республиканской партии Ваграма Багдасаряна и командира добровольческого отряда "Сисакан" Ашота Минасяна. Ранее СНБ сообщила, что предотвратила попытку покушения на Пашиняна. По информации ведомства, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, планировали захватить власть, убив главу правительства.