Гендиректора издательства "Время" Пастернака отпустили после задержания в Минске

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Гендиректора издательства "Время" Бориса Пастернака отпустили после задержания в Минске, он находится дома. Об этом сообщила на своей странице в Facebook его дочь Евгения.

"Папа дома", - написала она, уточнив, что Пастернак был во Фрунзенском РУВД.

Пастернак родился в Минске в 1946 году. Он возглавляет издательство "Время" с 2005 года.

Оппоненты действующей власти собирались в воскресенье в полдень провести шествие в районе станции метро "Пушкинская", а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске. По оценке корреспондента ТАСС, на месте собралось несколько тысяч человек. Силовики начали проводить задержания.