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Помпео заявил, что США на следующей неделе ужесточат иранские санкции

По мнению госсекретаря США, год назад после демонстраций в иранских городах Тегеран "пытался скрыть доказательства своих жестоких репрессий с помощью цензуры, запугивания", отключения интернета

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены на следующей неделе в очередной раз ужесточить санкционный режим в отношении Ирана в связи с приписываемыми Тегерану репрессиями. Об этом сообщил в воскресенье в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретарь США Майкл Помпео.

По его версии, год назад после демонстраций в иранских городах Тегеран "пытался скрыть доказательства своих жестоких репрессий с помощью цензуры, запугивания", отключения интернета. Иранские власти, полагает шеф американской дипломатии, "по-прежнему отказываются проводить независимые расследования убийств, совершенных ими в течение той роковой недели". "Но мы никогда не забудем жертв режима. Соединенные Штаты будут продолжать способствовать привлечению виновных к ответственности и объявят на следующей неделе о дальнейших действиях в отношении причастных к репрессиям, чтобы добиться справедливости для иранского народа, который дольше всех страдал от репрессий со стороны Исламской Республики Иран", - утверждал госсекретарь.

"Мы надеемся, что все страны присоединятся к нашему призыву к иранскому режиму немедленно освободить всех политзаключенных и узников совести", - добавил Помпео.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
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