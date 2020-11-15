Полиция Украины открыла семь уголовных дел из-за нарушений во втором туре местных выборов

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины в воскресенье открыли семь уголовных дел, составили четыре административных протокола и зарегистрировали 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. Об этом заявил заместитель начальника полиции Александр Фацевич.

"Голосование на местных выборах прошло без серьезных нарушений. Полицейские составили четыре админпротокола и начали семь уголовных производств, зарегистрировали 110 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса", - сказал он. По словам Фацевича, больше всего нарушений зафиксировано в Одесской и Херсонской областях.

Как отметил представитель полиции, ее сотрудники продолжают нести службу возле участков, где идет процесс подсчета голосов, и будут сопровождать членов комиссий и избирательную документацию по пути в территориальные избиркомы.

На Украине в воскресенье прошел второй тур выборов глав семи городов, в частности Одессы, Сум, Херсона, Луцка (Волынская область), Краматорска (подконтрольная Киеву часть Донецкой области), Каменец-Подольска (Хмельницкая область) и Украинки (Киевская область). Кроме того, в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тысяч в 16 областях повторно голосовали на выборах депутатов местных советов. Результаты должны быть обнародованы не позднее 20 ноября.

Первый тур выборов в местные органы самоуправления состоялся 25 октября. В нескольких городах повторное голосование назначено на 22 и 29 ноября.