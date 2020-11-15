Экзитполы в Одессе показали противоположные результаты выборов мэра города

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Два экзитпола на избирательных участках в Одессе не дали однозначного ответа на вопрос, кто стал мэром города по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура голосования: действующий градоначальник Геннадий Труханов или представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Николай Скорик. Опросы на избирательных участках показали диаметрально противоположные результаты.

Так, по данным исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), победу на выборах одержал Труханов с 55,1% голосов, а Скорик занял второе место с 42,8%. В то же время экзитпол, который провели по заказу местного "7-го канала", показал, что Скорика поддержали 50,4% избирателей, а Труханова - 46,2%.

Труханов против Скорика

Труханов баллотировался от партии "Доверяй делам", основателем которой и является. Он был избран мэром Одессы в 2014 году на внеочередных выборах. Бывший член Партии регионов, созданной при участии экс-президента Украины Виктора Януковича, дважды выигрывал местные выборы с большим отрывом: в 2014 году - у бывшего мэра Эдуарда Гурвица, в 2015-м - у Саши Боровика, который был соратником Михаила Саакашвили, возглавлявшего Одесскую облгосадминистрацию. За эти годы Труханов несколько раз попадал в громкие скандалы, стал фигурантом уголовных дел о коррупции и даже побывал под арестом. Самыми громкими при этом стали два скандала, касающиеся покупки завода "Краян" по завышенной цене и захвата аэродрома Одесса - Школьный, который принадлежит Минобороны. Период руководства Труханова городом сопровождался чередой жестоких нападений на местных активистов, которые выступали против действий власти.

Его пребывание на посту мэра запомнилось и неприкрытой враждой с Михаилом Саакашвили, который свидетельствовал против Труханова в суде и добивался его ареста.

Скорик - депутат Верховной рады, входит во фракцию "Оппозиционная платформа - За жизнь". С ноября 2013 года по 3 марта 2014-го был губернатором Одесской области.

ОПЗЖ, традиционно имеющая значительную поддержку на юге и востоке Украины, пытается укрепиться в регионе, заняв ключевые посты в местных органах власти. При этом партия во время избирательного процесса в Одессе обвиняла власть и силовые структуры в том, что они действуют в угоду Труханову.

Выборы в Одессе сопровождались, в частности, скандалами вокруг территориального избиркома (ТИК), над которым пытались установить контроль главные кандидаты на пост мэра города. Лишь накануне Центризбирком Украины заменил главу территориальной избирательной комиссии Нину Чернышенко, которую связывают с действующим мэром города Трухановым, на Наталью Сиволапенко. Ее местные СМИ называют близкой к ОПЗЖ. Так как прежние глава и секретарь комиссии отказывались передавать печать и документы новому главе, с утра работа ТИК была заблокирована. Возле здания комиссии в течение дня дежурили национал-радикалы. В разгар голосования после анонимного звонка о минировании здание, где расположена городская ТИК, проверяли работники взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа полиции. На время проверки члены ТИК были эвакуированы.

Второй тур местных выборов

Второй тур выборов глав семи городов прошел в воскресенье в Одессе, Сумах, Херсоне, Луцке в Волынской области, Краматорске в подконтрольной Киеву части Донецкой области, Каменец-Подольском в Хмельницкой области и городе Украинке Киевской области. Кроме того, в территориальных общинах с числом избирателей до 10 тыс. в 16 областях повторно голосуют на выборах депутатов местных советов. Результаты должны быть установлены до 20 ноября включительно.

Первый тур выборов в местные органы самоуправления прошел на Украине 25 октября. В ряде городов второй тур назначен также на 22 и 29 ноября.